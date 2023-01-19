Квітнева погода: у Києві зафіксували черговий температурний рекорд

У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд – уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3°С.

Про це повідомляється на сайті метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"У Києві 18 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року. Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня", - повідомляють метеорологи.

Максимальна температура у столиці піднялася до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для 2007 року на 0,8°С. Мінімальна температура повітря в Києві не опускалася нижче за 3,7°С. Попереднє рекордне значення було зафіксоване у 1990 році й дорівнювало 3,4°С.

Нагадаємо, сьогодні на півдні Україні температура підніметься до +17.