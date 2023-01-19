​Україна закликає партнерів надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з ворогом

Україна закликає країни Заходу дати танки Leopard - 2 для боротьби з російськими окупантами.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України.

Міністри наголошують, що Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного народу. РФ супроводжує свою агресію численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури.

Наразі Україна довела свою здатність зупинити державу-агресора і вдячна понад 50 державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу.

Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України, а Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.

"Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень. Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб ЗСУ сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків", - наголосили Кулеба та Резніков.

Вони привітали рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2.

"Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста Росії, якщо Збройні Сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення", - додають міністри.

Нагадаємо, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що Західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода Німеччини.

За інформацією ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови - якщо США дадуть Abrams.

Орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.