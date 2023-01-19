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Росія готується до активізації дій на південному напрямку, – Єрін

Росія готується до активізації дій на південному напрямку, – Єрін
Фото: EPA/UPG

Росія готується до активізації дій на південному напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

Плани щодо ескалації з боку ворога зʼясовуються. Загроза масованих ударів по всій країні залишається. 

"Є вірогідність ракетної атаки і авіаційних ударів. Дуже велике прохання до всіх не нехтувати заходами безпеки", – наголосив Єрін. 

Нагадаємо, у Чорному морі Росія наразі тримає шість носіїв “Калібрів”, чий загальний залп складає 44 ракети.

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