Росія готується до активізації дій на південному напрямку, – Єрін

Росія готується до активізації дій на південному напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

Плани щодо ескалації з боку ворога зʼясовуються. Загроза масованих ударів по всій країні залишається.

"Є вірогідність ракетної атаки і авіаційних ударів. Дуже велике прохання до всіх не нехтувати заходами безпеки", – наголосив Єрін.

Нагадаємо, у Чорному морі Росія наразі тримає шість носіїв “Калібрів”, чий загальний залп складає 44 ракети.