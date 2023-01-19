Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Вдова Гонгадзе: Ющенко должен выполнить обещание, данное обществу
Вдова Гонгадзе: Ющенко должен выполнить обещание, данное обществу
ГоловнаСуспільствоВійна

Вартість нової військової допомоги американців Україні може сягнути $2,6 млрд, – Associated Press

Пакет включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley.

Вартість нової військової допомоги американців Україні може сягнути $2,6 млрд, – Associated Press
Фото: U.S. Army

США завершують розробку масштабного пакету військової допомоги Україні, вартість якого  може сягнути 2,6 мільярда доларів. 

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела у Білому домі.

Очікується, що він включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley. Водночас мова про танки, які просила Україна, не йде.

Чиновники заявили, що цифри можуть змінитись після того, як адміністрація президента Джо Байдена завершить обговорення пакету. 

Очікується також, що допомога включатиме тисячі боєприпасів,  зокрема ракети для систем ППО.

“Заява очікується цього тижня, коли керівники оборонних відомств США, Європи та інших регіонів зберуться у Німеччині, щоб обговорити військову підтримку України”, – зазначає видання. 

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть оголосити про надання нової допомоги вже у п*ятницю, 20 січня. Вона може включати також бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 160 км.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також