Вартість нової військової допомоги американців Україні може сягнути $2,6 млрд, – Associated Press

Пакет включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley.

США завершують розробку масштабного пакету військової допомоги Україні, вартість якого може сягнути 2,6 мільярда доларів.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела у Білому домі.

Очікується, що він включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley. Водночас мова про танки, які просила Україна, не йде.

Чиновники заявили, що цифри можуть змінитись після того, як адміністрація президента Джо Байдена завершить обговорення пакету.

Очікується також, що допомога включатиме тисячі боєприпасів, зокрема ракети для систем ППО.

“Заява очікується цього тижня, коли керівники оборонних відомств США, Європи та інших регіонів зберуться у Німеччині, щоб обговорити військову підтримку України”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть оголосити про надання нової допомоги вже у п*ятницю, 20 січня. Вона може включати також бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 160 км.