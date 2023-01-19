СБУ затримала у Херсоні колаборанта при спробі втекти на окупований берег Дніпра

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника з “МВД РФ”, який намагався втекти на тимчасово окупований берег Дніпра.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників”, - повідомили в спецслужбі.

Після окупації Херсона він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав посаду в місцевій окупаційній поліції.

Він увійшов до складу створеного агресором “главного управления министерства внутренних дел Херсонской области”, де його призначили “инспектором батальона патрульно-постовой службы”.

Після призначення він отримав вогнепальну зброю та “посвідчення” російського зразка.

Затриманий разом з окупантами виявляв учасників руху опору. Під час облав окупанти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до катівні.

Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег р. Дніпро, щоб уникнути правосуддя.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила ще двох агентів ФСБ Росії у звільненому Херсоні. Одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення міста він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.