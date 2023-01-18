Одещина вранці 19 січня повернеться до планових відключень світла

Одеська область з ранку четверга, 19 січня, зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Так, наданий "Укренерго" ліміт споживання електроенергії з 7:00 до 24:00 становить 650 МВт.

"За поточних погодних умов та рівня споживання електроенергії, цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень", – пояснили у компанії.

Водночас така ситуація не стосується ночі з середи на четвер: з 00:00 до 07:00 ліміт становить 371 МВт, а це – 30% від загальної потреби області. З них 25% споживає критична інфраструктура. Тож до 7:00 ранку 19 січня в області будуть екстрені відключення світла.

"До цілодобових графіків стабілізаційних відключень зможемо повернутись коли знизиться дефіцит електроенергії в країні і "Укренерго" зможе надати більші нічні ліміти споживання на область", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що день 18 січня в Києві пройшов у режимі екстрених відключень світла. Завтра енергетики сподіваються увійти в режим стабілізаційних відключень за графіком.