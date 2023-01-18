Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Одещина вранці 19 січня повернеться до планових відключень світла

Ліміт споживання становить 650 МВт. 

Одещина вранці 19 січня повернеться до планових відключень світла
Фото: EPA/UPG

Одеська область з ранку четверга, 19 січня, зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Так, наданий "Укренерго" ліміт споживання електроенергії з 7:00 до 24:00 становить 650 МВт. 

"За поточних погодних умов та рівня споживання електроенергії, цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень", – пояснили у компанії.

Водночас така ситуація не стосується ночі з середи на четвер: з 00:00 до 07:00 ліміт становить 371 МВт, а це – 30% від загальної  потреби області. З них 25% споживає критична інфраструктура. Тож до 7:00 ранку 19 січня в області будуть екстрені відключення світла.

"До цілодобових графіків стабілізаційних відключень зможемо повернутись коли знизиться дефіцит електроенергії в країні і "Укренерго" зможе надати більші нічні ліміти споживання на область", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що день 18 січня в Києві пройшов у режимі екстрених відключень світла. Завтра енергетики сподіваються увійти в режим стабілізаційних відключень за графіком. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також