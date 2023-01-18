Зеленський назвав падіння гвинтокрила у Броварах наслідком війни з Росією

Він вважає, що це не просто нещасний випадок.

Президент Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера у Броварах наслідком війни, але заявив, що за свою безпеку не переживає.

Про це Зеленський сказав в онлайн-включенні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

На запитання ведучого, чи не переживає він про свою безпеку після інциденту у Броварах, Зеленський відповів: "Я не переживаю. Мені немає що додати".

При цьому президент сказав, що падіння гелікоптера у Броварах – це не просто "нещасний випадок".

"Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Все, що відбувається. Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному населенню. Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Усе це – кожна людина і кожна смерть – це результат війни", - сказав президент.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Серед поранених унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах є люди з опіками 40-50% тіла.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.