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МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на трьох АЕС України

Днями така місія запрацює і на Хмельницькій атомній електростанції.

МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на трьох АЕС України
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

18 січня МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах.

Мова йде про Рівненську, Чорнобильську та Південноукраїнську АЕС.

"Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Разом із Гендиректором Рафаелем Гроссі скоординували наші дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України", - додав прем'єр.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

За словами Шмигаля, місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС

"Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності Росії над українською станцією", - підкреслив глава уряду і додав, що триває робота над повним виведенням російських військ та персоналу Росатома з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України.

В агентстві додали, що на станціях одночасно перебуватиме близько 11-12 співробітників, що є безпрецедентним заходом для організації. Експерти контролюватимуть ключові системи ядерної безпеки та захисту, надаватимуть технічну допомогу, оцінюватимуть потреби станцій та звітуватимуть перед штаб-квартирою.

Нагадаємо, днями місія МАГАТЕ почала роботу на Південноукраїнській АЕС. На станції урочисто підняли прапор агентства.

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