Україна виставить на приватизацію морпорт у Білгороді-Дністровському

Його планували приватизувати ще до початку великої війни.

Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт.

Про це повідомив на брифінгу начальник регіонального відділення ФДМ в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, пише LIGA.Бізнес.

"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", – сказав Славський.

Цей порт планували приватизувати ще до початку великої війни. Він був збитковим для держави та не приносив грошей навіть для виплат зарплат працівникам.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману і в умовах війни з квітня використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах. Лише за пів року 2022 року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки загалом.

Також 31 січня відбудеться аукціон з продажу ще одного портового активу – ДП "Прогрес", що розташоване біля Одеського припортового заводу і має вихід до води.

Нагадаємо, Україна вперше почала здавати морські порти у концесію в 2020 році – це були Миколаївський порт Ольвія та Херсонський морський торговий порт.

Того ж року Міністерство інфраструктури повідомило, що хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

17 січня відбувся перший аукціон з продажу морпорту – ним став Усть-Дунайськ.