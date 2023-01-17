У МЗС заявили, що надіються на дієві кроки агентства щодо деокупації станції.

Місія МАГАТЕ почала роботу на Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

На АЕС урочисто підняли прапор агентства. На захід прибули глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, міністр енергетики України Герман Галущенко, виконувача обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, президент Енергоатома Петро Котін.

За словами Корікова, місія матиме можливість спостерігати за розвитком подій у режимі реального часу. "Усі події, які викликані зокрема і військовими діями, і які прямо чи опосередковано впливають на безпеку, мають бути ретельно задокументовані", - додав в.о. очільника Держатомрегулювання.

Надалі такі місії мають запрацювати на усіх атомних електростанціях нашої держави, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі зняття з експлуатації.

У Міністерстві закордонних справ України закликали агентство "посилити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ".

"Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку РФ, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську атомну електростанцію учора, 16 січня.