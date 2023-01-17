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Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

В агентстві вважають, що ця місія вкрай необхідна через воєнну ситуацію в Україні.

Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: nabu.gov.ua

Місія міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Південноукраїнську атомну станцію

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я щасливий бути тут. Після Запорізької АЕС ми розширюємо свою присутність на інших атомних станціях України. Сьогодні перший крок, і ми продовжимо працювати у цьому напрямі", - сказав голова місії Гроссі після церемонії підняття прапора МАГАТЕ.

Він наголосив, що ця місія вкрай необхідна через воєнну ситуацію в Україні.

Голова Міненерго Герман Галущенко заявив, що місія МАГАТЕ важлива, зокрема, через ті загрози, які створює Росія, піддаючи українців терору навіть у новорічну ніч.

Як раніше повідомлялось, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту в Україну, зокрема, обговорить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка наразі окупована росіянами. 

Також він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

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