Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

В агентстві вважають, що ця місія вкрай необхідна через воєнну ситуацію в Україні.

Місія міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Південноукраїнську атомну станцію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я щасливий бути тут. Після Запорізької АЕС ми розширюємо свою присутність на інших атомних станціях України. Сьогодні перший крок, і ми продовжимо працювати у цьому напрямі", - сказав голова місії Гроссі після церемонії підняття прапора МАГАТЕ.

Він наголосив, що ця місія вкрай необхідна через воєнну ситуацію в Україні.

Голова Міненерго Герман Галущенко заявив, що місія МАГАТЕ важлива, зокрема, через ті загрози, які створює Росія, піддаючи українців терору навіть у новорічну ніч.

Як раніше повідомлялось, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту в Україну, зокрема, обговорить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка наразі окупована росіянами.

Також він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.