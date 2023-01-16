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Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Окупанти обстріляли прикордоння із стрілецької зброї і мінометів.

Росіяни обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 січня, російські окупаційні війська обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, всього було випущено 7 черг. 

Крім того, по Дружбівській громаді росіяни вдарили із мінометів, зафіксовано 9 прильотів. 

У всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих. 

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300 в ніч на 16 січня зросла з п'яти до дев'яти.

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