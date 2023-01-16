Міністри Нідерландів та Німеччини засудили викрадення росіянами українських дітей

"Росія має відзвітувати про місце перебування цих дітей... Їх батьки, сім'ї, опікуни більше не повинні перебувати у невпевненості та страсі", - заявила Бербок.

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Нідерландів Вопке Гукстра у понеділок, 16 січня, засудили депортацію російськими окупантами тисяч українських дітей, повідомляє Associated Press.

Бербок і Гекстра назвали депортацію маленьких українців спланованою політикою жорстоких та нелюдських викрадень, яка розлучає родини.

Видання зазначає - виявило, що офіційні особи РФ без згоди депортували українських дітей до Росії або на території, що контролює РФ, і брехали цим дітям, що вони не потрібні батькам. Також росіяни використовували їх для пропаганди та поселяли в російські сім'ї і надавали громадянство.

"Росія має відзвітувати про місце перебування цих дітей... Їх батьки, сім'ї, опікуни більше не повинні перебувати у невпевненості та страсі. Ці діти мають свої будинки зі своїми сім'ями в Україні. Ці діти не залишали свої будинки добровільно. Ці діти викрали", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній прес-конференції зі своїм голландським колегою в Гаазі.

Нагадаємо, РФ не погодилася надати список дітей, вивезених із України, які не хочуть там залишатися. При цьому Росія заявила про готовність їх передати.

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей до РФ.