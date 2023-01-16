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​Україна та ЄС підписали меморандум про виділення 18 млрд євро допомоги

Перший транш очікується цього тижня.

​Україна та ЄС підписали меморандум про виділення 18 млрд євро допомоги
Фото: president.gov.ua/

Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

Він зазначив, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня", - написав Шмигаль.

Нагадаємо ,в листопаді Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.

У грудні минулого року країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро.

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