​Україна та ЄС підписали меморандум про виділення 18 млрд євро допомоги

Перший транш очікується цього тижня.

Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

Він зазначив, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня", - написав Шмигаль.

Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023

Нагадаємо ,в листопаді Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.

У грудні минулого року країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро.