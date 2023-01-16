У Берліні автомобіль в'їхав у Бранденбурзькі ворота, водій загинув

Особу загиблого поки не встановлено.

У центрі Берліну в ніч проти понеділка автомобіль врізався в стовп Бранденбурзьких воріт.

Про повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Берлін Бранденбург.

Речник поліції розповів, що пожежники знайшли в машині мертвого чоловіка. За даними поліції, це - водій. Його особа поки не встановлена

Як це сталося, поки невідомо.

Pariser Platz перед Бранденбурзькими воротами була закрита на кілька годин і знову відкрита для відвідувачів з 5 ранку.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в центрі німецького міста Мюнстер вантажівка врізалася в натовп людей.