У Берліні автомобіль в'їхав у Бранденбурзькі ворота, водій загинув

У центрі Берліну в ніч проти понеділка автомобіль врізався в стовп Бранденбурзьких воріт.
Про повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Берлін Бранденбург.
Речник поліції розповів, що пожежники знайшли в машині мертвого чоловіка. За даними поліції, це - водій. Його особа поки не встановлена
Як це сталося, поки невідомо.
Pariser Platz перед Бранденбурзькими воротами була закрита на кілька годин і знову відкрита для відвідувачів з 5 ранку.
Нагадаємо, в квітні 2018 року в центрі німецького міста Мюнстер вантажівка врізалася в натовп людей.