Поранено три жінки та дівчинку.

Унаслідок стрілянини неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона постраждали чотири особи.

Про це пише BBC.

Поранено трьох жінок у віці 54, 48 і 41 років, і семирічну дівчинку.

Як інформує поліція, вогонь відкрили з автомобіля, що рухався поблизу церкви на прилеглій до вокзалу вулиці, де проходили похорони.

Жінки та дитина госпіталізовані. Двоє з них у стабільному стані, третю важко поранено. Про стан дівчинки поки що не повідомляється.

Фото: SIMON LAMROCK

На місце події прибули вертоліт та автомобілі швидкої допомоги. Вулицю, де сталася стрілянина, перекрито.

Фотограф Саймон Лемрок розповів, що прибув на місце інциденту, коли відвідувачів церкви вже евакуювали через бічний вхід.

“Там завжди багато людей. Усі, хто мешкає поблизу, прийшли подивитися, що сталося”, – розповідає він.

Фото: SIMON LAMROCK

Нагадаємо, у листопаді менеджер супермаркету Walmart у місті Чесапік американського штату Вірджинія відкрив стрілянину по своїх колегах. Він вбив шістьох осіб, а потім вчинив самогубство.