Унаслідок стрілянини неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона постраждали чотири особи.
Про це пише BBC.
Поранено трьох жінок у віці 54, 48 і 41 років, і семирічну дівчинку.
Як інформує поліція, вогонь відкрили з автомобіля, що рухався поблизу церкви на прилеглій до вокзалу вулиці, де проходили похорони.
Жінки та дитина госпіталізовані. Двоє з них у стабільному стані, третю важко поранено. Про стан дівчинки поки що не повідомляється.
Фотограф Саймон Лемрок розповів, що прибув на місце інциденту, коли відвідувачів церкви вже евакуювали через бічний вхід.
“Там завжди багато людей. Усі, хто мешкає поблизу, прийшли подивитися, що сталося”, – розповідає він.
Нагадаємо, у листопаді менеджер супермаркету Walmart у місті Чесапік американського штату Вірджинія відкрив стрілянину по своїх колегах. Він вбив шістьох осіб, а потім вчинив самогубство.