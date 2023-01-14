У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
ГоловнаСвіт

Велика Британія ввела санкції проти генпрокурора Ірану після страти колишнього заступника міністра оборони країни

У 2019 році чиновник був засуджений за шпигунство на користь Британії.

Велика Британія ввела санкції проти генпрокурора Ірану після страти колишнього заступника міністра оборони країни
Аліреза Акбарі
Фото: Вікіпедія

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив у суботу, що Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану після страти британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі, повідомляє Reuters. 

“Сьогоднішнє застосування до нього санкцій підкреслює нашу огиду до страти Алірези Акбарі”, — написав Клеверлі у Twitter. 

Він наголосив, що генеральний прокурор лежить в основі застосування смертної кари в Ірані. За його словами, Британія притягує режим до відповідальності за його жахливі порушення прав людини.

Як зазначає “Європейська правда”, Акбарі, колишній заступник міністра оборони Ірану, був заарештований у 2019 році та засуджений за шпигунство на користь Британії, яке він заперечував.

На початку цього тижня Іран опублікував відео Акбарі, яке демонструє вимушені зізнання. Міністерство розвідки країни описало британсько-іранського громадянина як "одного з найважливіших агентів британської розвідки в Ірані". 

BBC Persian у середу опублікувало аудіопослання Акбарі, у якому він сказав, що його катували та змусили зізнатися на камеру у злочинах, яких він не скоював.

Іран виніс десятки смертних вироків у рамках придушення акцій протесту, стративши щонайменше чотирьох людей.

Нагадаємо, нещодавно в Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. Наразі офіційно відомо вже про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також