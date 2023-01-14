Велика Британія ввела санкції проти генпрокурора Ірану після страти колишнього заступника міністра оборони країни

У 2019 році чиновник був засуджений за шпигунство на користь Британії.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив у суботу, що Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану після страти британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі, повідомляє Reuters.

“Сьогоднішнє застосування до нього санкцій підкреслює нашу огиду до страти Алірези Акбарі”, — написав Клеверлі у Twitter.

Він наголосив, що генеральний прокурор лежить в основі застосування смертної кари в Ірані. За його словами, Британія притягує режим до відповідальності за його жахливі порушення прав людини.

Як зазначає “Європейська правда”, Акбарі, колишній заступник міністра оборони Ірану, був заарештований у 2019 році та засуджений за шпигунство на користь Британії, яке він заперечував.

На початку цього тижня Іран опублікував відео Акбарі, яке демонструє вимушені зізнання. Міністерство розвідки країни описало британсько-іранського громадянина як "одного з найважливіших агентів британської розвідки в Ірані".

BBC Persian у середу опублікувало аудіопослання Акбарі, у якому він сказав, що його катували та змусили зізнатися на камеру у злочинах, яких він не скоював.

Іран виніс десятки смертних вироків у рамках придушення акцій протесту, стративши щонайменше чотирьох людей.

Нагадаємо, нещодавно в Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. Наразі офіційно відомо вже про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.