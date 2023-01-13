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Не всі санкції працюють, це доводиться тим, що війна досі триває, – голова ОПУ

Водночас санкції є однією з найважливіших видів зброї проти Росії.

Не всі санкції працюють, це доводиться тим, що війна досі триває, – голова ОПУ
Фото: rada.gov.ua

Деякі упроваджені проти Росії санкції не працюють. Якщо ця війна триває, значить, санкцій недостатньо.

Про це голова Офісу президента, керівник міжнародної санкційної групи Андрій Єрмак розповів у інтервʼю Le Monde. Він наголосив, що водночас санкції є однією з найважливіших видів зброї проти Росії.

Саме тому важливо діяти швикдо, навіть якщо кожен новий пакет санкцій вимагає багато роботи. 

"Ми також повинні йти далі. Тому я закликаю організувати саміт, міжнародну конференцію щодо санкцій проти Росії, щоб зробити оцінку і проаналізувати результати і виробити плани на майбутнє. Наприклад, ви вважаєте нормальним, що росіянки, які залишаються в Євросоюзі, телефонують своїм чоловікам, щоб спонукати їх ґвалтувати та вбивати українців? Ви дійсно хочете, щоб ці росіяни були у Франції, навчалися в Сорбонні? Ви навіть приймаєте у себе росіян, які публічно кажуть, що Франція для них ворог. Я цього не розумію", – додав він.

Нагадаємо, найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. 

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