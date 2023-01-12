​Рада ратифікувала Угоду з ЄС про участь України у програмі «EU4Health»

За закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «EU4Health» на засіданні парламенту 12 січня проголосували 310 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законом ратифікується Угода між Україною та ЄС про участь України у програмі «EU4Health», що була підписана 15 липня 2022 у Львові.

«Відповідно до положень Угоди Україна бере участь у програмі «EU4Health» згідно з угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їх Державами-членами, з іншої сторони, здійснює фінансові внески у всі складові програми «EU4Health» відповідно до Регламенту ЄС No 2021/522 (зі змінами), вживає заходів для звільнення товарів і послуг, придбаних в Україні або імпортованих до України, які частково чи повністю фінансуються за грантовими угодами та/або контрактами, укладеними для провадження діяльності відповідно до цієї Угоди, від митних платежів, ввізного мита та інших фіскальних зборів у тому числі ПДВ, що застосовуються в Україні та інше», — зазначено у пояснювальній записці.

З набуттям чинності угоди про участь українські органи охорони здоров'я зможуть скористатися фінансуванням в рамках програми «EU4Health» на рівних умовах зі своїми колегами з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії. Програма EU4Health сприятиме зменшенню прямих збитків, які виникли внаслідок бойових дій, та фінансуватиме українські державні й приватні проєкти, що братимуть участь у післявоєнному відновленні України.

Порівнюючи з трьома попередніми програмами охорони здоров'я програма EU4Health, прийнята у травні 2021 року, бюджет якої на 2021–2027 роки становить 5,3 млрд євро, є безпрецедентним рівнем фінансових зобов'язань ЄС в галузі охорони здоров'я. Програма охоплює чотири напрямки: профілактику захворювань, готовність до криз, системи охорони здоров'я і цифрові технології, приділяючи особливу увагу онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, торік у липні Україна приєдналася до програми EU4Health і має отримати доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я. Для цього Кабмін уповноважив очільника МОЗ Віктора Ляшка підписати Угоду між Україною та ЄС про участь у цій програмі.