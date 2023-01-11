Надісланий до НАЗК текст містобудівного закону №5655 не враховував всі зауваження агентства, – Ситник

Однак який саме текст депутати ухвалили невідомо, бо парламент закону досі не опублікував.

У тексті законопроєкту №5655 щодо реформи містобудування народні депутати не врахували всі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Проєкт закону профільний комітет надіслав до агентства 9 грудня і, виходячи з нього, рекомендації не були дотримані повністю.

Водночас невідомо, який саме текст і з якими змінами ухвалено, оскільки парламент його не опублікував. Про це йдеться у відповіді в.о. Голови НАЗК Артема Ситника на запит народної депутатки Ганни Бондар.

"Проєктом Закону фактично запроваджується принцип мовчазної згоди щодо відновення права на виконання підготовчих або будівельних робіт замовником або генеральним підрядником у разі, наприклад, умисного з метою отримання незаконного прибутку, невиконання своїх обовʼязків уповноваженою особою органу містобудівного контролю", – зазначив в.о. Голови НАЗК Артем Ситник.

Він додав, що Агентство рекомендувало включити в доопрацьованій редакції ст. 38 цього закону положення для запобігання цьому, але в проєкту закону, який профільний комітет парламенту надіслав НАЗК 9 грудня, його не було.

"Однак, оскільки остаточний текст проєкту закону, направлений на підпис президентові України, досі не оприлюднений, зробити остаточні висновки про ступінь врахування своїх зауважень та рекомендацій Національне агентство наразі не має можливості", – додав Ситник.

Ухвалення так званого містобудівного закону під номером 5655 викликало несхвалення мерів, архітекторів і активістів. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Документ після першого читання не викликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали відправити його доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року.

З проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. У день голосування різко проти ухвалення висловлювалися мери Києва, Дніпра, Львова. Втім, документ все ж було ухвалено голосами 228 депутатів, більше всього голосів дала фракція "Слуга народу", з "Голосу" підтримав лише Ярослав Железняк, також підтримали позафракційні і депутати двох груп з колишньої ОПЗЖ і група "Довіра" та "За майбутнє".

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Закон було направлено на підпис президенту 19 грудня, відведений Конституцією термін для ветування вже закінчився.