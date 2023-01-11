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Мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави прибули до Києва, - ЗМІ

Подробиці візиту мерів до столиці України наразі невідомі.

Мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави прибули до Києва, - ЗМІ
Фото: kievcity.gov.ua

У Києві з візитами перебувають мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на польський телеканал Polsat News.

Подробиці візиту мерів до столиці України наразі невідомі.

Зазначається, що це перший візит мера Варшави Рафала Тшасковського до Києва після початку війни.

15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст зустрічався з мером Києва Віталієм Кличком.

Нагадаємо, влада Копенгагена вирішила висловити підтримку Україні та Києву. Для цього столиця Данії стане містом-побратимом з Києвом.

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