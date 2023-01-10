Голова Одеської ОВА звільнив підозрюваного в корупції заступника

Олег Муратов був затриманий ще 5 січня.

Голова Одеської обласної військової адміністрації зільнив з посади свого заступника Олега Муратова, підозрюваного в вимаганні хабаря за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності.

Інформацію про звільнення Муратова очільник ОВА Максим Марченко опублікував у Телеграм.

"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", – написав він.

Пʼять днів тому Олега Муратова затримали за те, що він пропонував за $35 000 "відмазати" підлеглого від тюрми. Чиновник обіцяв підлеглому використати звʼязки в правоохоронних органах.