СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації за те, що він пропонував за $35 000 "відмазати" підлеглого від тюрми.

Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна, йдеться у повідомленні СБУ. Правоохоронці не називають імені затриманого, однак, за даними джерел LB.ua, це Олег Муратов.

Чиновник обіцяв підлеглому використати звʼязки в правоохоронних органах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол. Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад 45 тис. дол.

більше ніж 21 тис. євро

золоті злитки та монети.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Муратов працює в Одеській обласній державній адміністрації з 2002 року, але з перервами. Він прийшов туди як головний спеціаліст відділу зовнішніх зносин і протоколу Головного управління зовнішніх економічних зв’язків, торгівлі та туризму.

Потім, до 2005 року, очолював інший департамент. У 2008 став начальником Головного управління економіки ОДА, а в 2012 – директором департаменту економічного розвитку і торгівлі.

З 2016 по грудень 2020 не працював на адміністрацію, потім став заступником голови – на той момент ним був Сергій Гриневецький.