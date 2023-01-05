Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Це – Олег Муратов. 

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Фото: СБУ

СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації за те, що він пропонував за $35 000 "відмазати" підлеглого від тюрми. 

Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна, йдеться у повідомленні СБУ. Правоохоронці не називають імені затриманого, однак, за даними джерел LB.ua, це Олег Муратов. 

Чиновник обіцяв підлеглому використати звʼязки в правоохоронних органах. 

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

"У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол. Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію", – йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

  • понад 45 тис. дол.
  • більше ніж 21 тис. євро
  • золоті злитки та монети.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Муратов працює в Одеській обласній державній адміністрації з 2002 року, але з перервами. Він прийшов туди як головний спеціаліст відділу зовнішніх зносин і протоколу Головного управління зовнішніх економічних зв’язків, торгівлі та туризму. 

Потім, до 2005 року, очолював інший департамент. У 2008 став начальником Головного управління економіки ОДА, а в 2012 – директором департаменту економічного розвитку і торгівлі. 

З 2016 по грудень 2020 не працював на адміністрацію, потім став заступником голови – на той момент ним був Сергій Гриневецький. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також