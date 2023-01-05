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Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати поставку танків Україні

Опозиція вважає, що уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків, у тому числі Leopard 2.

Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати поставку танків Україні
Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю керівника фракції ХСС у Бундестазі Александра Добріндта німецькому інформагентству DPA.

"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2… Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - заявив Добріндт.

Зазначається, що Україна давно просить у союзників бойові танки та БМП західного зразка. За словами української сторони, йдеться про переговори з федеральним урядом про поставку німецьких моделей Leopard 2 і Marder. 

У свою чергу, канцлер Олаф Шольц не хоче постачати такі танки, доки їх не нададуть інші партнери по Альянсу. Він неодноразово наголошував, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні наодинці. 

Нагадаємо, нещодавно посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що ЗСУ рано чи пізно все ж таки отримають танки Leopard.

За 2022 рік Німеччина експортувала зброї на 8,35 млрд євро. Понад чверть експорту з 1 січня по 22 грудня склали постачання Україні.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua, що західні партнери України поки не наважуються давати зброю, що здатна вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Однак у майбутньому надання літаків, танків та далекобійних ATACAMS можливе. 

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