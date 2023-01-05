Укренерго: наразі електростанції вночі виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання

Для забезпечення балансу до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Станом на 11:00 5 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначаєтьс, що для забезпечення балансу до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

"Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", - йдеться в повідомленні.

Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян було пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Нагадаємо, впродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак росіян. Пошкодження складні та масштабні. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно.

В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію економно, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмежень.

3 січня Кабмін ухвалив 3 січня постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.