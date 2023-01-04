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Київські енергетики відключають світло окремими чергами в рамках групи, - Yasno

Через аварії можуть бути відключення світла і поза графіком.

Київські енергетики відключають світло окремими чергами в рамках групи, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 січня, енергосистема Києва перший день працювала у повноцінних стабілізаційних графіках

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Завдяки зусиллям енергетиків зараз можемо відключати навіть не групами, а використовуючи лише 5-6 черг в одній групі”, - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що через аварії можуть бути відключення світла і поза графіком. Тому слід стежити за графіком відключень і не вмикати в розетки всю техніку одночасно.

Коваленко додав, що у Дніпрі діють такі ж обмеження, як і вчора, відключення йдуть за графіком.

Як раніше повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

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