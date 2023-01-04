Головне за день. Середа, 4 січня

Бої на Бахмутському напрямку, Київ - "найкраще місто 2023 року", рейкові партизани в Росії. Яким запам’ятається 315-й день повномасштабної війни.

Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва, повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.

Саме перед новим “Рамштайном” такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста”, - наголосив президент.

Детальніше – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників і чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Ракетні війська та артилерія накрили вогнем пункт управління росіян, два райони зосередження живої сили і військової техніки і склад боєприпасів.

Російські окупаційні війська цієї доби завдали трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загарбники зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,намагаються поліпшити тактичне положення на Куп’янському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському вороги ведуть оборону. Крім цього, окупанти проводять інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 січня – в новині.

На Бахмутському напрямку ворог, як і раніше, веде активні бойові дії. За добу росіяни завдали 238 ударів із різних систем вогню.

"Поки що ворог дуже активний на Бахмутському напрямку, зокрема за цю добу 238 разів завдав (ударів - ред.) різними системами вогню по всій ділянці фронту. 22 боєзіткнення сталося. Ворог втратив 142 осіб вбитими та 204 пораненими", - повідомив спікер Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий.

У ніч на 4 січня партизани зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, це вже шостий такий випадок за перші дні 2023 року.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", – зазначили розвідники.

У 2022 році розвідка відзначила близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизан на росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", – додали в ГУР.

Експерти міжнародної агенції Resonance присудили Києву почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу "100 найкращих міст світу". Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", - йдеться у повідомленні Resonance.

За словами Віталія Кличка, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту. "Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців", - зазначив мер Києва.

Більше інформації – в нашій новині.

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Пресслужба ПЦУ уточнила, що богослужіння почнеться о 9:00, і запросила українських вірян до спільної молитви.

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