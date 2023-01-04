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Папа Римський закликав проявляти солідарність до постраждалих українців

Понтифік також закликав просити про мир в Україні.

Папа Римський закликав проявляти солідарність до постраждалих українців
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск вкотре згадав про українців, котрі страждають від війни. 

Про це повідомив Папа Римський Франциск у Twitter.

“Закликаю всіх наполегливо проявляти близькість і солідарність до постраждалих людей України, які дуже страждають, просячи дарування миру для них”, - написав Папа Франциск.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні. Раніше Папа Римський наприкінці загальної аудієнції перед Різдвом закликав молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

Також Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, зекономити на подарунках та допомогти "стражденному народу України". Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон. 

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