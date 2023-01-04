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На ЗАЕС треба розмістити миротворців ООН, - Енергоатом

Однак відсутність зони безпеки може ускладнити визначення меж місії.

На ЗАЕС треба розмістити миротворців ООН, - Енергоатом
Фото: t.me/energoatom_ua

Україна пропонує, щоб ООН відправила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без домовленості з Росією.

Про це заявив керівник компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише Reuters.

"Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не рухається вперед. Ми б запропонували вивести цю проблему на новий рівень", - сказав Котін.

Він сказав, що миротворчі сили ООН стануть способом покласти край російському контролю над станцією. Однак відсутність зони безпеки може ускладнити визначення меж зони контролю місії з підтримання миру.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують привозити свій персонал на Запорізьку АЕС.

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим, і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

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