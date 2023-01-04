На ЗАЕС треба розмістити миротворців ООН, - Енергоатом

Україна пропонує, щоб ООН відправила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без домовленості з Росією.
Про це заявив керівник компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише Reuters.
"Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не рухається вперед. Ми б запропонували вивести цю проблему на новий рівень", - сказав Котін.
Він сказав, що миротворчі сили ООН стануть способом покласти край російському контролю над станцією. Однак відсутність зони безпеки може ускладнити визначення меж зони контролю місії з підтримання миру.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують привозити свій персонал на Запорізьку АЕС.
Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим, і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.