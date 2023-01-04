Росіяни втратили майже 80 осіб у Токмаку Запорізької області

Тим часом в обласній лікарні Луганська на лікуванні перебуває понад сотня поранених "вагнерівців".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що районі Токмака Запорізької області було уражено місце зосередження живої сили та військової техніки росіян.

Як ідеться в повідомленні командування у фейсбуці, 3 січня українські захисники завдали удару по ворожих позиціях. У результаті втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Тим часом у неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні рашисти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження позицій росіян 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Тоді було знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців РФ.