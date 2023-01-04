Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни втратили майже 80 осіб у Токмаку Запорізької області

Тим часом в обласній лікарні Луганська на лікуванні перебуває понад сотня поранених "вагнерівців".

Росіяни втратили майже 80 осіб у Токмаку Запорізької області
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що районі Токмака Запорізької області було уражено місце зосередження живої сили та військової техніки росіян.

Як ідеться в повідомленні командування у фейсбуці, 3 січня українські захисники завдали удару по ворожих позиціях. У результаті втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Тим часом у неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні рашисти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження позицій росіян 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Тоді було знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також