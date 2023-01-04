Росіяни втратили майже 80 осіб у Токмаку Запорізької області

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що районі Токмака Запорізької області було уражено місце зосередження живої сили та військової техніки росіян.
Як ідеться в повідомленні командування у фейсбуці, 3 січня українські захисники завдали удару по ворожих позиціях. У результаті втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.
Тим часом у неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні рашисти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".
Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження позицій росіян 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Тоді було знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців РФ.