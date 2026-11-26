Днями Міністерство охорони здоров'я нагадало, що телемедицина вже є частиною Програми медичних гарантій. У 2026 році дистанційні методи надання допомоги передбачені у 29 із 46 пакетів медичних послуг. Це означає, що держава готова оплачувати телемедичну допомогу в межах чинних договорів із НСЗУ.

Фото: freepik

Це важливий сигнал. Телемедицина в Україні — вже не експериментальна технологія, яку використовують лише окремі лікарні чи донорські проєкти. Вона поступово стає частиною звичної медичної практики.

Доступність медичної допомоги залежить зокрема від того, де проживає пацієнт. Чи може телемедицина зменшити цю нерівномірність в Україні? І чому в одних медичних закладах вона працює, а в інших — ні?

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Здавалося б, відповідь очевидна. Якщо в невеликій громаді немає кардіолога чи невролога, пацієнт може отримати консультацію дистанційно. Для цього потрібні обладнання, інтернет і зв'язок із лікарем, який працює в іншому місті.

Але на практиці все складніше.

В Українському центрі охорони здоров'я (UHC) за підтримки Уряду Нідерландів ми дослідили український та міжнародний досвід телемедицини. Нас цікавило передусім те, за яких умов технології справді покращують доступ до допомоги.

Один із головних висновків: телемедицина може допомогти ефективніше використовувати людські ресурси в охороні здоров'я, але сама по собі не здатна компенсувати відсутність або нестачу медичних працівників у населеному пункті.

Обладнання є. Чому послуга не працює?

До повномасштабного вторгнення в Україні закупили понад чотири тисячі мобільних діагностичних комплексів для сільської місцевості. Вони мали розширити можливості діагностики та забезпечити дистанційний зв'язок із лікарями-спеціалістами.

Однак значна частина обладнання так і не запрацювала. Дослідження 2023 року показало, що виникали проблеми з передачею результатів обстежень, а системної інформації про використання обладнання не було. Під час нашого дослідження експерти також розповідали, що частина комплексів простоює через брак технічної підтримки та оновлень програмного забезпечення.

Чому так відбувається?

Уявімо медичний заклад, який отримав сучасний діагностичний комплекс з телемедичним функціоналом. Хто проводитиме обстеження? Хто аналізуватиме результати? Як пацієнт потрапить на консультацію до спеціаліста? Що відбуватиметься після неї? Хто обслуговуватиме обладнання?

Якщо відповідей на ці питання немає, обладнання саме по собі не створить нової медичної послуги та не замінить відсутнього спеціаліста.

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Розвиток телемедицини часто оцінюють за кількістю закуплених пристроїв або проведених консультацій. Але для пацієнта важливий інший результат: чи отримав він потрібну допомогу, чи була вона якісною і чи вдалося уникнути зайвого очікування або поїздки.

Одеський досвід: що змінюється, коли організувати роботу

Одеський обласний центр телемедицини об'єднує 93 медичні заклади та 152 лікарів-консультантів за 21 спеціальністю. Центр проводить близько 50 телеконсультацій на день.

Переважно це консультації між лікарями. Медичний працівник передає спеціалісту обласного рівня результати обстежень і конкретне клінічне питання. Отримані рекомендації допомагають скоригувати лікування складних випадків без переведення пацієнта до обласного закладу.

Телемедичну мережу в Одеській області створили ще у 2012 році. Перша спроба не стала успішною через недостатню підготовку персоналу, слабку інфраструктуру та відсутність постійної технічної підтримки.

Під час перезапуску у 2019 році підхід змінили. Зосередилися на навчанні медичних працівників, технічному супроводі та організації взаємодії між лікарями. Консультації координували через колцентр, а за технічну роботу системи відповідав ІТ-підрозділ.

Фактично змінилася модель надання послуги. Телемедицина стала частиною повсякденної роботи медичних закладів, а не лише ініціативою окремих лікарів.

Саме тут вирішальну роль відіграє управління людськими ресурсами. Недостатньо мати фахівців, готових консультувати дистанційно. Потрібно організувати їхню роботу так, щоб консультації були частиною зрозумілого та рутинного процесу, а не додатковим завданням поміж іншими обов'язками.

Телемедицина не вирішує проблему відсутності спеціалістів. Але може допомогти ефективніше використовувати їхній час

Одна з найбільших спокус у розмові про телемедицину — сприймати її як суто технологічну відповідь на географічну доступність медичних працівників (або – медичної допомоги).

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Здавалося б, усе просто. Якщо в громаді немає кардіолога, можна організувати дистанційну консультацію з фахівцем в обласному центрі. Якщо бракує вузьких спеціалістів, можна налагодити телеконсультування між сімейними лікарями та фахівцями спеціалізованої допомоги.

Такі моделі справді можуть покращувати доступ до послуг. Але лікар на іншому кінці зв'язку — це той самий медичний працівник, який уже має своїх пацієнтів, робочий графік та обмежений час.

Дистанційний формат не збільшує кількість медичних працівників. Але може змінити те, як використовуються їхній час та експертиза.

Показовий приклад — Бразилія. У штаті Ріу-Гранді-ду-Сул у 2013 році на консультацію спеціаліста очікували приблизно 150 тисяч пацієнтів.

Щоб скоротити черги, там запровадили телеконсультації між сімейними лікарями та спеціалістами. Одночасно переглянули систему направлень: пацієнтів почали скеровувати з урахуванням клінічних протоколів і пріоритетності потреби в допомозі.

У частині випадків спеціаліст міг дистанційно проконсультувати сімейного лікаря, який після цього продовжував лікування пацієнта самостійно.

Аналіз понад 245 тисяч направлень за 2017–2019 роки показав, що потреба в очних консультаціях спеціалістів зменшилася на 29%, а час очікування скоротився приблизно на чотири місяці.

Цей досвід демонструє: спеціалісту не обов'язково особисто приймати кожного пацієнта, щоб його знання були корисними. Іноді достатньо підтримати сімейного лікаря в ухваленні клінічного рішення.

Чому телемедицина може збільшувати навантаження на медичних працівників

Поширеним є припущення, що дистанційна консультація завжди швидша й дешевша за очну. Однак усе залежить від того, як організована послуга.

Якщо дистанційна консультація замінює непотрібний очний візит, вона економить час і ресурси. Але якщо після телефонної розмови пацієнт усе одно приходить на прийом, а лікар додатково витрачає час на повідомлення, документацію та технічні питання, навантаження може зрости.

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Українські лікарі вже давно використовують телефони й месенджери для спілкування з пацієнтами. Часто — з особистих пристроїв, поза робочим часом і без належного врахування цієї роботи в навантаженні.

В Англії лікарі повідомляли про зростання адміністративного навантаження і стресу після запровадження вимоги приймати онлайн-звернення пацієнтів впродовж робочого дня. В ізраїльському дослідженні більшість лікарів вважали асинхронні запити пацієнтів чинником професійного вигорання.

Тому під час впровадження телемедицини важливо оцінювати не лише зручність для пацієнта, а й зміни в роботі медичних працівників. Чи не доведеться їм дублювати інформацію в кількох системах? Чи передбачений час на дистанційні консультації? Чи справді технологія спрощує роботу?

Інакше замість ефективнішого використання людських ресурсів отримаємо додаткове навантаження на тих, хто вже працює.

Що потрібно для системного використання телемедицини?

За даними нашого дослідження, у 2022 році 88% українських медичних закладів зареєстрували хоча б одну телеконсультацію. Водночас 94% усіх телеконсультацій припали лише на третину закладів.

Ця нерівномірність свідчить, що можливості телемедицини використовуються дуже по-різному.

І тут важливо розділяти два завдання. Перше — створити нормативні та фінансові умови для дистанційної допомоги. Друге — забезпечити її фактичне впровадження в медичних закладах.

Для цього потрібні управлінські рішення на кількох рівнях.

На рівні держави — визначити, які моделі дистанційної допомоги потрібні системі, забезпечити облік різних форм телемедицини, механізми фінансування та інтеграцію інформаційних систем.

Сьогодні в ЕСОЗ окремо фіксуються телеконсультації у форматі «пацієнт — лікар», тоді як консультації між медичними працівниками не мають обліку. Через це складно оцінити реальний масштаб телемедицини та планувати її розвиток.

На рівні медичних закладів — організувати робочі процеси, визначити відповідальних, підготувати команди та врахувати дистанційну допомогу в навантаженні медичних працівників.

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На рівні окремих телемедичних проєктів — починати не із закупівлі обладнання, а з конкретної потреби пацієнтів, або медиків, якщо йдеться про консультації між лікарями. І перед масштабуванням перевіряти, чи справді рішення покращує доступ до допомоги, чи дає клінічний результат і як впливає на роботу медичних працівників.

Це особливо важливо для ініціатив, які підтримують міжнародні партнери. Адже після завершення донорського фінансування обладнання залишиться в медичному закладі, але хтось повинен буде забезпечувати його роботу, технічну підтримку та надання послуг.

Телемедицина не замінить лікаря. Але за умови вдумливого управління вона може зробити медичну експертизу доступною для значно більшої кількості пацієнтів.

І саме в цьому її справжній потенціал.