Проєкт призначений для швидкої підтримки хірургів на фронті під час допомоги важкопораненим військовим.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ впровадили проєкт "Телехірургія" в хірургічній службі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Проєкт створили для оперативної підтримки хірургів на фронті під час надання допомоги важкопораненим військовослужбовцям Сил оборони.

"Система дозволяє в режимі реального часу, безпосередньо з протишокової палати чи операційної, узгоджувати хірургічну тактику з провідними фахівцями вищого рівня медичного забезпечення задля порятунку життя наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Наразі вже функціонує зв’язок з одним із військово-мобільних госпіталів ROLE-2. Планується також оснащення інших підрозділів, зокрема окремих медичних батальйонів, передових хірургічних груп та військово-мобільних госпіталів.