Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЗдоров'я

Поширена у соцмережах інформація про нібито закриття Центру кардіохірургії для дітей — фейк. Офіційна заява

Інформація про нібито «закриття» Центру дитячої кардіології та кардіохірургії за рішенням Міністерства охорони здоров’я є недостовірною, а сам заклад продовжує працювати у звичному режимі. 

Наразі установа проходить процес реорганізації, який не вплине на надання медичної допомоги пацієнтам. 

Про це заявили адміністрація та колектив Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Поширена у соцмережах інформація про нібито закриття Центру кардіохірургії для дітей — фейк. Офіційна заява
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Фото: Фото з Фейсбук-сторінки центру

У закладі наголосили, що повідомлення про припинення роботи є «безпідставними інсинуаціями та дезінформацією». Йдеться виключно про юридичний та адміністративний процес, спрямований на консолідацію ресурсів для покращення медичної допомоги дітям.

У Центрі запевнили, що всі профільні спеціалісти — кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи та інші медики — залишаються на своїх робочих місцях і продовжують надавати допомогу пацієнтам.

Частина команди юридично працюватиме як кардіологічна служба дитячої клініки НДСЛ «Охматдит». У закладі пояснюють, що це дозволить створити єдиний медичний кластер для забезпечення повного циклу лікування дітей із серцево-судинними захворюваннями в одному місці.

Водночас дитяча служба в самому Центрі, як зазначають в адміністрації, продовжить роботу у повному складі, надаючи кардіологічну та багатопрофільну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця.

Також без змін працює підрозділ для дорослих пацієнтів, який і надалі надає високоспеціалізовану допомогу за своєю адресою.

У Центрі закликали пацієнтів та медичну спільноту довіряти лише офіційній інформації, яка публікується на ресурсах МОЗ та офіційних сторінках закладу.

«Ми працюємо, оперуємо та завжди поруч із вами — як і всі минулі роки. Наше покликання — лікувати серця, і ми продовжуємо робити це з повною віддачею», — наголосили у Центрі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies