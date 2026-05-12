У закладі наголосили, що повідомлення про припинення роботи є «безпідставними інсинуаціями та дезінформацією». Йдеться виключно про юридичний та адміністративний процес, спрямований на консолідацію ресурсів для покращення медичної допомоги дітям.
У Центрі запевнили, що всі профільні спеціалісти — кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи та інші медики — залишаються на своїх робочих місцях і продовжують надавати допомогу пацієнтам.
Частина команди юридично працюватиме як кардіологічна служба дитячої клініки НДСЛ «Охматдит». У закладі пояснюють, що це дозволить створити єдиний медичний кластер для забезпечення повного циклу лікування дітей із серцево-судинними захворюваннями в одному місці.
Водночас дитяча служба в самому Центрі, як зазначають в адміністрації, продовжить роботу у повному складі, надаючи кардіологічну та багатопрофільну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця.
Також без змін працює підрозділ для дорослих пацієнтів, який і надалі надає високоспеціалізовану допомогу за своєю адресою.
У Центрі закликали пацієнтів та медичну спільноту довіряти лише офіційній інформації, яка публікується на ресурсах МОЗ та офіційних сторінках закладу.
«Ми працюємо, оперуємо та завжди поруч із вами — як і всі минулі роки. Наше покликання — лікувати серця, і ми продовжуємо робити це з повною віддачею», — наголосили у Центрі.