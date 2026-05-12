Про це заявили адміністрація та колектив Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Наразі установа проходить процес реорганізації, який не вплине на надання медичної допомоги пацієнтам.

Інформація про нібито «закриття» Центру дитячої кардіології та кардіохірургії за рішенням Міністерства охорони здоров’я є недостовірною, а сам заклад продовжує працювати у звичному режимі.

У закладі наголосили, що повідомлення про припинення роботи є «безпідставними інсинуаціями та дезінформацією». Йдеться виключно про юридичний та адміністративний процес, спрямований на консолідацію ресурсів для покращення медичної допомоги дітям.

У Центрі запевнили, що всі профільні спеціалісти — кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи та інші медики — залишаються на своїх робочих місцях і продовжують надавати допомогу пацієнтам.

Частина команди юридично працюватиме як кардіологічна служба дитячої клініки НДСЛ «Охматдит». У закладі пояснюють, що це дозволить створити єдиний медичний кластер для забезпечення повного циклу лікування дітей із серцево-судинними захворюваннями в одному місці.

Водночас дитяча служба в самому Центрі, як зазначають в адміністрації, продовжить роботу у повному складі, надаючи кардіологічну та багатопрофільну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця.

Також без змін працює підрозділ для дорослих пацієнтів, який і надалі надає високоспеціалізовану допомогу за своєю адресою.

У Центрі закликали пацієнтів та медичну спільноту довіряти лише офіційній інформації, яка публікується на ресурсах МОЗ та офіційних сторінках закладу.

«Ми працюємо, оперуємо та завжди поруч із вами — як і всі минулі роки. Наше покликання — лікувати серця, і ми продовжуємо робити це з повною віддачею», — наголосили у Центрі.