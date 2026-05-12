Пацієнтка «Добробуту» стала посмертною доноркою та врятувала життя трьох людей

У медичній мережі «Добробут» провели експлантацію органів 67-річної пацієнтки, яка померла внаслідок інсульту. Завдяки рішенню її родини шанс на життя отримали троє людей. 

Про це повідомила пресслужба медичної мережі «Добробут».

Коридор вдячності для пацієнтки «Добробуту»
Фото: Медична мережа «Добробут»

Жінка потрапила до багатопрофільної лікарні «Добробут» у тяжкому стані після гострого порушення мозкового кровообігу. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати пацієнтку не вдалося. Після смерті чоловік і донька жінки дали згоду на посмертне донорство органів.

Експлантацію провели за участі бригад трансплантологів КНП «Медичний центр м. Києва» та Інституту серця МОЗ України. Серце та дві нирки пересадили трьом пацієнтам, для яких трансплантація була єдиною можливістю жити.

Особливо складною стала підготовка серця до трансплантації через вік донорки. Щоб переконатися у придатності органа для пересадки, судинні хірурги «Добробуту» Олена Шаповалова та Андрій Басацький провели посмертну коронарографію та стентування ураженої коронарної артерії. За словами медиків, без цього серце могло бути непридатним для трансплантації.

У лікарні також провели коридор пошани — традицію, яка символізує вдячність і повагу до донора, чий вчинок після смерті дає шанс на життя іншим.

«Ми висловлюємо співчуття родині та дякуємо за прийняття складного, але вкрай важливого рішення. У таких ситуаціях ми завжди до останнього боремося за життя людини. І коли врятувати вже неможливо, з’являється інша, дуже непроста, але важлива можливість — врятувати інших», — говорить трансплант-координаторка та завідувачка відділення анестезіології й інтенсивної терапії медичної мережі «Добробут» Єлизавета Плечиста.

У «Добробуті» зазначили, що це вже третя експлантація органів у мережі. Першу таку процедуру тут провели у листопаді 2021 року. У медзакладі кажуть, кожен випадок посмертного донорства є важливим кроком до розвитку культури трансплантації в Україні, від якої залежить життя тисяч пацієнтів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
