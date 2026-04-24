У Тернополі повідомили про критичну нестачу донорської крові: як перевірити ситуацію у своєму регіоні

Через обмежені запаси фахівці закликають жителів міста та області терміново долучитися до донорства.
Прийом донорів здійснюється у будні дні з 08:00 до 13:00. Крім того, для зручності охочих центр працюватиме і в суботу, 25 квітня, з 09:00 до 14:00. Здати кров можна за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.
Як перевірити ситуацію у своєму регіоні?
Нагадуємо, поповнення запасів крові відбувається повільно, тому потреба в донорах залишається високою.
Для інформування населення використовується так званий “донорський світлофор” — система, яка відображає актуальний стан запасів крові у кожному регіоні. Дані регулярно оновлюються, а за допомогою спеціальних позначок можна побачити, яких саме компонентів бракує найбільше.
Медики пояснюють, навіть якщо в області зафіксована висока потреба, це не означає повну відсутність крові, але сигналізує про необхідність термінового поповнення запасів.
Донорство — це своєрідна “каса взаємодопомоги”. Кожен може опинитися у ситуації, коли знадобиться переливання крові. За статистикою, третина людей хоча б раз у житті потребує донорської крові або її компонентів.
Медики закликають не чекати критичних ситуацій, а здавати кров регулярно — хоча б тричі на рік. Це дозволить підтримувати стабільні запаси та своєчасно допомагати тим, хто цього потребує.