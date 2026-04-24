У Тернополі повідомили про критичну нестачу донорської крові: як перевірити ситуацію у своєму регіоні

За словами медиків, наразі існує велике замовлення для забезпечення поранених українських військових, які проходять лікування на сході країни.

Через обмежені запаси фахівці закликають жителів міста та області терміново долучитися до донорства.

Прийом донорів здійснюється у будні дні з 08:00 до 13:00. Крім того, для зручності охочих центр працюватиме і в суботу, 25 квітня, з 09:00 до 14:00. Здати кров можна за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Як перевірити ситуацію у своєму регіоні?

Нагадуємо, поповнення запасів крові відбувається повільно, тому потреба в донорах залишається високою.

Для інформування населення використовується так званий “донорський світлофор” — система, яка відображає актуальний стан запасів крові у кожному регіоні. Дані регулярно оновлюються, а за допомогою спеціальних позначок можна побачити, яких саме компонентів бракує найбільше.

Медики пояснюють, навіть якщо в області зафіксована висока потреба, це не означає повну відсутність крові, але сигналізує про необхідність термінового поповнення запасів.

Донорство — це своєрідна “каса взаємодопомоги”. Кожен може опинитися у ситуації, коли знадобиться переливання крові. За статистикою, третина людей хоча б раз у житті потребує донорської крові або її компонентів.

Медики закликають не чекати критичних ситуацій, а здавати кров регулярно — хоча б тричі на рік. Це дозволить підтримувати стабільні запаси та своєчасно допомагати тим, хто цього потребує.