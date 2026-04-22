ГоловнаЗдоров'я

В Україні зафіксували перший випадок субваріанту COVID-19 "Цикада"

Його симптоми такі самі, як у попередніх варіантів, а ознак підвищеного рівня епідризику немає. 

МОЗ повідомило про перший випадок фіксації в Україні субваріанту COVID-19 "Цикада". У світі його вперше зареєстрували ще в 2024-му.

Станом на зараз відомо про поширення цього субваріанту в 23 країнах, йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я у Telegram. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Цикада" не демонструє ознак підвищенного рівня епідемічного ризику або здатності спричиняти нову масштабну хвилю.

Симптоми субваріанту "Цикада" не відрізняються від інших варіантів COVID-19.

Фото: МОЗ у Telegram

"Нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді – подразнення очей або висипи", – розповіли в МОЗ. 

Найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та ускладнень залишається вакцинація. 

"В Україні підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада» виявили фахівці Центру громадського здоров'я під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу. Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу", – додали в міністерстві.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies