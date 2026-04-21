Між двома вогнями: Чому «дім» став територією страху для жінок за кордоном?

Чому повернення додому стало психологічно складнішим, ніж евакуація під обстрілами у 2022-му?

Тисячі українських жінок сьогодні живуть у дивному лімбі. З одного боку облаштоване, але чуже життя в Європі чи Америці. З іншого – непереборне бажання повернутися, яке блокується заціпенінням при одній думці про сирени та ракети. Це не просто «страх», це глибокий конфлікт між інстинктом матері та ідентичністю українки.

Фото: EPA/UPG Мігранти з валізами поблизу Grand City Hotel Berlin, 11 листопада 2024 року. Біженці, в числі яких є переселенці з України, з центру розміщення в Тегелі переїхали в Берлін.

Психологія «Вторинної травми» та безпечний кокон

Коли жінка виїжджала, вона була в стані афекту. Мозок працював на одній задачі: «врятувати дітей». Тоді страху не було, була дія. Але за два-три роки в безпеці психіка «розмиклася». Вона звикла до передбачуваності: що вночі не треба бігти в підвал, що небо це просто небо, а не джерело загрози.

Тепер думка про повернення сприймається мозком як добровільний стрибок у вогонь. Це називається «втратою імунітету до небезпеки». Чим довше жінка перебуває в безпеці, тим вищим стає поріг тривоги щодо війни.

Пастка відповідальності: «Я не маю права ризикувати дитиною»

Головний стопор – це діти. Психологічно жінка за кордоном відчуває себе «охоронцем майбутнього». Повернення у війну вона трактує як свідомий підрив безпеки дитини. Виникає жорстока дилема:

Якщо я залишаюся, я «зрадниця» або «втікачка» (тиск соціуму).

Якщо я повертаюся, я «погана мати», що наражає дитину на ризик (внутрішній критик).

Цей внутрішній розкол призводить до хронічної втоми та депресії. Жінка не живе ні «там», ні «тут».

Синдром «Чужої серед своїх»

До реального страху прильотів додається соціальний страх. Жінки бояться, що в Україні їх не зрозуміють. Що їм скажуть: «Поки ми тут виживали, ви там каву пили».

Цей очікуваний осуд робить ідею повернення ще болючішою. Старий дім перестав бути «безпечною гаванню» не лише через ракети, а й через потенційну втрату емоційного зв’язку з тими, хто залишився.

Як працювати з цим станом?