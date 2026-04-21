Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаБлогиБлог Олени Бортнікової

Між двома вогнями: Чому «дім» став територією страху для жінок за кордоном?

Тисячі українських жінок сьогодні живуть у дивному лімбі. З одного боку облаштоване, але чуже життя в Європі чи Америці. З іншого – непереборне бажання повернутися, яке блокується заціпенінням при одній думці про сирени та ракети. Це не просто «страх», це глибокий конфлікт між інстинктом матері та ідентичністю українки.

Чому повернення додому стало психологічно складнішим, ніж евакуація під обстрілами у 2022-му?

Фото: EPA/UPG
Мігранти з валізами поблизу Grand City Hotel Berlin, 11 листопада 2024 року. Біженці, в числі яких є переселенці з України, з центру розміщення в Тегелі переїхали в Берлін.

Психологія «Вторинної травми» та безпечний кокон

Коли жінка виїжджала, вона була в стані афекту. Мозок працював на одній задачі: «врятувати дітей». Тоді страху не було, була дія. Але за два-три роки в безпеці психіка «розмиклася». Вона звикла до передбачуваності: що вночі не треба бігти в підвал, що небо це просто небо, а не джерело загрози.

Тепер думка про повернення сприймається мозком як добровільний стрибок у вогонь. Це називається «втратою імунітету до небезпеки». Чим довше жінка перебуває в безпеці, тим вищим стає поріг тривоги щодо війни.

Пастка відповідальності: «Я не маю права ризикувати дитиною»

Головний стопор – це діти. Психологічно жінка за кордоном відчуває себе «охоронцем майбутнього». Повернення у війну вона трактує як свідомий підрив безпеки дитини. Виникає жорстока дилема:

  • Якщо я залишаюся, я «зрадниця» або «втікачка» (тиск соціуму).
  • Якщо я повертаюся, я «погана мати», що наражає дитину на ризик (внутрішній критик).

Цей внутрішній розкол призводить до хронічної втоми та депресії. Жінка не живе ні «там», ні «тут».

Синдром «Чужої серед своїх»

До реального страху прильотів додається соціальний страх. Жінки бояться, що в Україні їх не зрозуміють. Що їм скажуть: «Поки ми тут виживали, ви там каву пили».

Цей очікуваний осуд робить ідею повернення ще болючішою. Старий дім перестав бути «безпечною гаванню» не лише через ракети, а й через потенційну втрату емоційного зв’язку з тими, хто залишився.

Як працювати з цим станом?

  1. Легалізація страху. Страх за дитину не є ознакою слабкості і відсутністю патріотизму. Це базова біологічна програма. Не катуйте себе за те, що ви хочете безпеки.
  2. Техніка «Тестовий візит». Якщо це можливо, приїдьте на тиждень без дітей. Психіці потрібно побачити реальність, а не той жах, який малює уява за кордоном. Реальність зазвичай виявляється «придатнішою для життя», ніж картинка в новинах.
  3. Питання «Навіщо?». Замість того, щоб питати «Чому я боюсь?», запитайте: «Яку потребу я закрию своїм поверненням/неповерненням зараз?». Рішення має бути раціональним, а не емоційним під тиском провини.

Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Інші дописи блогу:
Читайте також
