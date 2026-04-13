Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Конура замість будинку або остаточне вирішення «украинского вопроса» в Маріуполі

Минулого тижня «днр» внесла зміни в законодавство щодо компенсації за вкрадену безхазяйну нерухомість в Маріуполі. Що змінилось?

Зруйнований Маріуполь
Фото: Олена Сугак
По-перше. Тепер власники втраченого житла отримали максимальну норму компенсаційних квадратних метрів, 25. Двадцять п’ять квадратних метрів може бути компенсовано незалежно від реальної втрати. 25 м² – це площа студії або малосімейки. Для порівняння, середня площа квартир у довоєнному Маріуполі становила 45–60 м², приватні будинки часто перевищували 80–120 м².

Таким чином, нова норма означає, що люди, які втратили повноцінні квартири або будинки, можуть отримати житло у 2–4 рази менше. Тобто мав будинок на три поверхи – бери конуру. Не хочеш конуру, тобі компенсують грошима з розрахунку 25 кв. метрів. Не по ринковій, а офіційній вартості. Чудовий спосіб обміняти апартаменти в центрі міста в будинку з годинником на коробку сірників. У законі передбачено, що якщо протягом 12 місяців у муніципалітеті не з’явилося вільного житла, людині надається грошова компенсація. На папері це виглядає як страховка. Насправді, для Маріуполя – це пастка. Тому що сума визначатиметься за нормативною вартістю квадратного метра, встановленою в російській системі. А реальна вартість нового житла, особливо в умовах адміністративно роздутої ціни, дефіциту і російської пропаганди, буде вищою. Отже, людина отримує гроші, яких не вистачить, щоб придбати еквівалентне житло на тому ж ринку, який окупація сама й створила.

Але й це не все. Одна з найважливіших норм закону – це дозвіл до 1 січня 2028 року на використання даного фонду: як службове житло для чиновників, військових, поліції, муніципальних службовців, а також працівників підвідомчих підприємств та установ, включно з освітою і медициною. Для Маріуполя це майже пряме визнання реальної мети вилучення житла. Місто хронічно потребує завезених кадрів для підтримки окупаційної адміністрації. Місцеві не дають потрібного рівня керованості та лояльності. Тому конфісковане житло перетворюється на ресурс забезпечення колоніальної присутності. У підсумку, це вичавить остаточно маріупольців із Маріуполя. Когось в інші міста, когось – на цвинтар. Але, росіяни більше не приховують, що задум саме такий. 

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Інші дописи блогу:
