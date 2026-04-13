Конура замість будинку або остаточне вирішення «украинского вопроса» в Маріуполі

Фото: Олена Сугак Зруйнований Маріуполь

По-перше. Тепер власники втраченого житла отримали максимальну норму компенсаційних квадратних метрів, 25. Двадцять п’ять квадратних метрів може бути компенсовано незалежно від реальної втрати. 25 м² – це площа студії або малосімейки. Для порівняння, середня площа квартир у довоєнному Маріуполі становила 45–60 м², приватні будинки часто перевищували 80–120 м².

Таким чином, нова норма означає, що люди, які втратили повноцінні квартири або будинки, можуть отримати житло у 2–4 рази менше. Тобто мав будинок на три поверхи – бери конуру. Не хочеш конуру, тобі компенсують грошима з розрахунку 25 кв. метрів. Не по ринковій, а офіційній вартості. Чудовий спосіб обміняти апартаменти в центрі міста в будинку з годинником на коробку сірників. У законі передбачено, що якщо протягом 12 місяців у муніципалітеті не з’явилося вільного житла, людині надається грошова компенсація. На папері це виглядає як страховка. Насправді, для Маріуполя – це пастка. Тому що сума визначатиметься за нормативною вартістю квадратного метра, встановленою в російській системі. А реальна вартість нового житла, особливо в умовах адміністративно роздутої ціни, дефіциту і російської пропаганди, буде вищою. Отже, людина отримує гроші, яких не вистачить, щоб придбати еквівалентне житло на тому ж ринку, який окупація сама й створила.

Але й це не все. Одна з найважливіших норм закону – це дозвіл до 1 січня 2028 року на використання даного фонду: як службове житло для чиновників, військових, поліції, муніципальних службовців, а також працівників підвідомчих підприємств та установ, включно з освітою і медициною. Для Маріуполя це майже пряме визнання реальної мети вилучення житла. Місто хронічно потребує завезених кадрів для підтримки окупаційної адміністрації. Місцеві не дають потрібного рівня керованості та лояльності. Тому конфісковане житло перетворюється на ресурс забезпечення колоніальної присутності. У підсумку, це вичавить остаточно маріупольців із Маріуполя. Когось в інші міста, когось – на цвинтар. Але, росіяни більше не приховують, що задум саме такий.