Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України

Аби змінити демографічну ситуацію на окупованих територіях, Росія примушує населення брати російські паспорти , переслідує та депортує проукраїнських мешканців і водночас створює пільгові умови для росіян, які переїжджають на ТОТ. Такі дії покликані максимально швидко змінити етнічний склад населення окупованих територій, щоб підтримати міф про «єдність руських земель» і заперечити існування українців як політичної нації.

Фото: EPA/UPG Маріуполь, 25 вересня 2022 року.

«Було ваше — стало російське»

Окупаційна влада прийняла законодавчу базу для «націоналізації безхазяйних квартир» ще у 2021 році. Тоді в так званій «ДНР» почали відбирати житло в українців, які з 2014 року не оплачували комунальних послуг у квазіреспубліці. У березні 2024-го аналогічний «указ» прийняли і в «ЛНР».

Після псевдореферендумів про «приєднання» окупованих територій до Росії у вересні 2023 року до причин «націоналізації» майна додали відмову власників реєструвати квартири за російським законодавством. Станом на квітень 2024 року «уряд ДНР» виявив 30 тис. «покинутих» об’єктів нерухомості й почав передавати їх у муніципальну власність. Уже у травні ватажок «республіки» Пушилін говорив, що під конфіскацію підпадають 9 тис. об’єктів. Натомість глава «ЛНР» стверджував про 22 тис. покинутих будинків і квартир.

«Безхазяйне» майно виявляють насамперед працівники окупаційних комунальних служб і так звані дворові — місцеві, котрі відстежують, хто виїхав з окупації. Прислужилися й поквартирні обходи під час голосування на так званих виборах президента Росії в березні 2024 року.

Фото: holosameryky.com Російський військовослужбовець супроводжує членів виборчої дільниці під час так званих виборів президента Росії, 17 березня 2024 року.

Крім того, в «ДНР» і в окупованій частині Запорізької області діють публічні «реєстри безхазяйного майна», яке підлягає конфіскації. Щоб виключити своє майно з такого реєстру, людина має особисто протягом 30 днів після публікації адреси на сайті «уряду» подати заяву з проханням анулювати конфіскацію. Однак зробити це можуть лише громадяни РФ. Аналогічно з компенсаціями за зруйноване житло в Маріуполі: їх можна отримати, лише здобувши громадянство Росії. Окупаційна адміністрація заявляє, що «націоналізоване» житло передаватимуть росіянам, які приїдуть працювати на окуповані території — насамперед військовим і вчителям.

Іншим інструментом крадіжки майна українців на окупованих територіях став закон, прийнятий у РФ у лютому 2024 року, який дозволяє конфіскувати власність (зокрема нерухомість) людей, які «поширюють фейки про російську армію».

Примусова паспортизація

Політика конфіскації майна в людей, які відмовляються приймати російське громадянство, розширює примусову паспортизацію, щоб виявити проукраїнських мешканців і надалі депортувати їх. Цей процес покликаний закріпити окупацію та посилити тезу про «відсутність українців» на цих землях.

Лідер РФ Володимир Путін заявляв, що станом на квітень 2024 року в так званих «Л/ДНР» й окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей російські паспорти отримали 3,2 млн людей. Представники України в ООН вказували, що протягом 2014–2022 рр. в Криму це зробили близько 2,5 млн громадян України.

Фото: EPA/UPG Місцеві мешканці в центрі підготовки документів для оформлення громадянства РФ, Мелітополь, Запорізька область, 14 липня 2022 р.

Аби змусити українців на ТОТ отримати російське громадянство, Росія обмежує негромадянам РФ доступ до медичних послуг, базової освіти для дітей і право на вільне пересування. Комітет ООН з прав людини у 2024 році відзначав, що примусове нав’язування російського громадянства мешканцям тимчасово окупованих територій дискримінує за національною ознакою.

Водночас навіть сама влада РФ не може дійти згоди щодо того, скільки людей живе на окупованих територіях. За даними російської ЦВК, станом на лютий 2024 року в так званих «нових регіонах» мешкало 4,5 млн виборців. Натомість МВС Росії в січні 2024 року заявило, що населення окупованих територій становить 3,2 млн людей.

Російські колоністи на ТОТ: по гроші й до моря

Намагаючись переконати міжнародну спільноту обговорити «передачу» Росії захоплених українських територій, РФ активно інтегрує ТОТ у російський економічний, політичний і суспільно-культурний простір.

Важливою частиною такої «інтеграції» стало переселення працівників з російських регіонів на окуповані землі. Для цього Росія заснувала державні програми «Земской доктор», «Земской учитель», «Земской деятель культуры», які спонукають працівників з Росії переїздити на ТОТ щонайменше на п'ять років. Учасникам програми надають житло з «державних фондів» і 2 млн рублів одноразової фінансової допомоги. За словами глави Ради РФ Валентини Матвієнко, Росія планує виділяти російським працівникам (насамперед чиновникам) житло на окупованих територіях, щоб ті якісніше керували захопленими українськими землями. Мінпраці РФ додатково фінансує російські підприємства, які готові перевезти своїх працівників на ТОТ.

Фото: EPA/UPG Початок навчального року у школі в Маріуполі, 1 вересня 2023 р.

У травні 2023 року Держдума РФ прийняла закон, який дозволяє окупаційній владі примусово переміщувати людей з будь-яких територій, де оголосили воєнний стан, тобто ТОТ України. За даними Росстату, із цих територій за 2023 рік офіційно виїхали/були вивезені щонайменше 87 тисяч людей. Своєю чергою уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова стверджує, що в Росію вивезли близько 4,8 млн українців (із них 700 тис. дітей). 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна й Львової-Бєлової за звинуваченням у вчиненні воєнного злочину — депортації дітей.

Водночас Росія активно заселяє окуповані українські терени мешканцями різних регіонів РФ. Ще до повномасштабного російського вторгнення, 2021 року, темпи внутрішньої міграції в РФ (включно з ТОТ) були найнижчими за 10 років, але вторгнення дало поштовх «обживанню» захоплених земель. У 2023 році з Росії на ТОТ приїхали щонайменше 40 тисяч будівельників. Банк Росії у своєму щорічному звіті зазначає, що 2023 рік став періодом підвищення мобільності росіян — мешканці Сибіру й південних регіонів (Кубань, Краснодарський край, Ростовська область) масово переїжджають на ТОТ. Серед основних причин називають вищі, ніж у середньому по Росії, зарплати в окупаційних органах влади й можливість швидко розвинути власний бізнес у сфері сільського господарства та будівництва.

Віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін заявляє, що ринок житла на ТОТ повинен задовольнити попит переїзду росіян з інших регіонів і стимулювати будівництво нових об’єктів нерухомості. Для окупованих територій діє російська державна програма «Новые субъекты 2%», яка дозволяє громадянам з будь-якого регіону РФ придбати житло в «Л/ДНР» й окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей за іпотекою зі ставкою 2 % річних. Середня ставка іпотеки в РФ 2023 року становила 8–10 %.

Фото: EPA/UPG Відновлений будинок поряд зі зруйнованим, Маріуполь, 10 грудня 2022 р.

Такі пільгові умови для окупованих територій покликані закріпити російський контроль над «новими територіями» — це підтверджують і заяви керівника Промсвязьбанку, який фінансує іпотеку на окупованих територіях. Промсвязьбанк заявляє, що станом на березень 2024 року видав іпотечних кредитів на 1 мільярд рублів росіянам з інших регіонів, які захотіли переїхати в Маріуполь. Керівник російської державної будівельної компанії «РКС-Новороссия» Ільдар Шаріпов стверджує, що основними покупцями нових квартир у Маріуполі є російські військові та будівельники, які хочуть «тихого життя біля моря». У так звані «нові регіони» станом на квітень 2024 року скерували більш ніж 14 тис. поліцейських і понад 35 тис. співробітників Росгвардії.

Як бачимо, керівництво РФ прагне штучно змінити демографічну ситуацію окупованих територій, стимулюючи громадян РФ переїжджати сюди. 15 грудня 2022 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим», яка закликала Росію зупинити політику примусової зміни демографічного складу населення півострова й обмежити вільну міграцію росіян до Криму. Утім нерішучість більшості міжнародних організацій дозволяє Росії далі проводити політику заміщення корінного населення ТОТ, примусово змінювати демографію та заперечувати українську державність.