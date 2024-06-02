Зеленський: ані Китай, ані Бразилія не орієнтуються у наслідках російської агресії

Китай і Бразилія ініціюють альтернативний "саміт миру", однак тільки Україна розуміє всі масштаби наслідків російської агресії.

Під час конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі президент Зеленський заявив, що тільки Україна має ініціювати мирні саміти, лише вона знає про всі наслідки, спричинені російською агресією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи готовий Київ взяти участь в альтернативному "саміті миру", який пропонують Китай та Бразилія, пише LIGA.net.

"Україна як жертва цієї війни мала право ініціювати шлях до її закінчення. І саме ми маємо ініціювати заходи, які стосуються миру, оскільки тільки ми знаємо про всі ті кризи, які Росія принесла своєю війною Україні", – наголосив він.

За словами Володимира Зеленського, ані Китай, ані Бразилія, ані будь-яка інша країна не орієнтуються у наслідках російської агресії в Україні.

Він побажав світові миру, щоб "ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо", але "це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей".

Зеленський наголосив, що ніхто не має права розповідати українцям, як має закінчитися ця війна.