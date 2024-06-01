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Зеленський обговорив із конгресменами посилення української ППО

Зокрема, йшлося про додаткові системи ППОта ракети до них.

Зеленський обговорив із конгресменами посилення української ППО
Володимир Зеленський і делегація США
Фото: ОФіс президента

Сьогодні, 1 червня, під час візиту до Сингапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і республіканець Джо та демократ Джо Кортні.

Зеленський подякував конгресменам за адвокацію рішення Конгресу, яке було критично важливим для стійкості захисників України в протистоянні з російськими окупантами.

Також президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на Росію. 

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дав дозвіл Україні вражати російські цілі на території РФ американською зброєю.
  • Згодом у Білому домі уточнили, що далекобійні ракетні комплекси ATACMS, які Україна почала отримувати від США в другій половині минулого року, все ще потрапляють під заборону на використання по території Росії.
  • На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт. 
  • Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.
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