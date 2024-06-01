Зеленський обговорив із конгресменами посилення української ППО

Зокрема, йшлося про додаткові системи ППОта ракети до них.

Сьогодні, 1 червня, під час візиту до Сингапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і республіканець Джо та демократ Джо Кортні.

Зеленський подякував конгресменам за адвокацію рішення Конгресу, яке було критично важливим для стійкості захисників України в протистоянні з російськими окупантами.

Також президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на Росію.