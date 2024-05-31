Зеленський прибув у Швецію на третій саміт Україна – Північна Європа (доповнено)

Президент Володимир Зеленський прибув у Швецію на третій саміт Україна – Північна Європа. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці наших принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам. Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру”, – повідомив Зеленський.

Глава держави матиме зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

“Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах. Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період”, – повідомив Зеленський.

Також президент України зустрінеться з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Доповнення. У виступі перед журналістами перед самітом Ульф Крістерссон сказав, що сьогодні обговорять російську агресію та те, як спільно можна допомогти Україні в її термінових потребах у артилерійських снарядах і ППО. Також йтиметься про майбутнє України в НАТО і ЄС та Глобальний саміт миру, що в червні пройде в Швейцарії.

"Ви буквально боретеся не лише за власну свободу, а також за нашу свободу і нашу безпеку. Тому підтримка України є таким фундаментальним, екзистенційним завданням для Швеції", – сказав він.