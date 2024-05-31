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На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі через російські обстріли

Наразі на території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3700 га. Раніше вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га.

На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі через російські обстріли
Фото: Фейсбук / ДСНС

На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, повідомляє ДСНС. 

Наразі на території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3700 га. 

ДСНС зазначає, що ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісових масивах, спричиняючи нові осередки загорань. Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га.

Рятувальники та лісівники продовжують і надалі працюють у надскладних умовах задля ліквідації пожеж та захисту людських помешкань від вогню. 

Нагадаємо, Росія вночі вдарила по Харкову. Загинули п'ятеро, понад 20 поранені. Місто знову потерпало від обстрілів балістичними ракетами.

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