Унаслідок російської атаки в Києві знищена підстанція, є знеструмлення

Унаслідок російської атаки на Київ у Голосіївському районі знищено підстанцію.
Уламки ракети пошкодили електромережі. У ДТЕК повідомили, що енергетики почнуть повертати світло, коли дозволить безпекова ситуація.
На 8:10 фахівцям вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.
"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – пообіцяли в компанії.
- Уночі Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" і чотирма безпілотниками. Атака була спрямована проти столиці.
- Унаслідок падіння уламків пошкоджено СТО, автомийку, шість легкових авто та складське приміщення. Інформації про поранених немає.