Унаслідок російської атаки в Києві знищена підстанція, є знеструмлення

Унаслідок російської атаки на Київ у Голосіївському районі знищено підстанцію.

Уламки ракети пошкодили електромережі. У ДТЕК повідомили, що енергетики почнуть повертати світло, коли дозволить безпекова ситуація.

На 8:10 фахівцям вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Фото: ДТЕК Уламки ракет призвели до пошкоджень енергетичних об'єктів

"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – пообіцяли в компанії.