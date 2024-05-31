Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської атаки в Києві знищена підстанція, є знеструмлення

Пошкодження спричинили уламки ракет. 

Унаслідок російської атаки на Київ у Голосіївському районі знищено підстанцію.

Уламки ракети пошкодили електромережі. У ДТЕК повідомили, що енергетики почнуть повертати світло, коли дозволить безпекова ситуація.

На 8:10 фахівцям вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. 

Уламки ракет призвели до пошкоджень енергетичних об'єктів
Фото: ДТЕК
Уламки ракет призвели до пошкоджень енергетичних об'єктів

"Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – пообіцяли в компанії.

  • Уночі Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" і чотирма безпілотниками. Атака була спрямована проти столиці.
  • Унаслідок падіння уламків пошкоджено СТО, автомийку, шість легкових авто та складське приміщення. Інформації про поранених немає. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies