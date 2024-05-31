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Укренерго: Поліпшення ситуації зі світлом тимчасове, відключення повернуться

Графіки знову діятимуть, коли блоки на АЕС виведуть на ремонт.

Укренерго: Поліпшення ситуації зі світлом тимчасове, відключення повернуться
Хмельницька АЕС
Фото: facebook/Хмельницька АЕС

Українцям не варто очікувати, що відсутність відключень електроенергії в останні дні травня стане тенденцією. На жаль, вже скоро світло в оселях знову буде з'являтися за графіками.

Як пише "Українська правда", такий сумний прогноз дав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, тимчасове поліпшення ситуації було пов'язане із виведенням двох енергоблоків атомних електростанцій з ремонту.

Проте вже за лічені дні ремонтні роботи розпочнуться на інших блоках. А це означатиме зниження рівня генерації і повернення лімітів, які будуть виділятися на регіони. В разі їхнього переміщення енергетикам доведеться знову застосувати погодинні відключення. 

Принаймні останній день весни українці все ж проведуть зі світлом - 31 травня графіки застосовуватися не будуть.

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