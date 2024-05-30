Німеччина обіцяє новий пакет допомоги Україні

Сьогодні, 30 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Одеси.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Пісторіус зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, і під час зустрічі оголосив про новий пакет німецької зброї для підтримки України.
Розмір допомоги становитиме півмільярда євро.
"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", – наголосив Пісторіус.
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