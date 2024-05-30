Німеччина обіцяє новий пакет допомоги Україні

Пісторіус в Одесі пообіцяв Україні новий пакет зброї на 500 млн євро

Сьогодні, 30 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Пісторіус зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, і під час зустрічі оголосив про новий пакет німецької зброї для підтримки України.

Розмір допомоги становитиме півмільярда євро.

"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", – наголосив Пісторіус.