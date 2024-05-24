У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
ГоловнаСвіт

​Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки Leopard, снаряди і розвіддрони

У планах - установки Himars.

​Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки Leopard, снаряди і розвіддрони
Колишні датські Leopard 1A5 на складах у Німеччині
Фото: NDK

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Як ідеться на сайті німецького уряду, з останніх надходжень:

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 20 кулеметів для Leopard 2, Marder і Dachs;
  • 8500 снарядів калібру 155 мм;
  • 20 розвідувальних дронів Vector та запчастини;
  • 34 розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun;
  • мостоукладальний танк Beaver і запчастини;
  • броньована інженерна машину Dachs;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 і запчастини;
  • чотири протимінні танки Wisent 1 і запчастини;
  • два протимінні плуги;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 540 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.

У планах Німеччини - три установки Himars.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies