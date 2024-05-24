​Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки Leopard, снаряди і розвіддрони

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Як ідеться на сайті німецького уряду, з останніх надходжень:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 20 кулеметів для Leopard 2, Marder і Dachs;
- 8500 снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних дронів Vector та запчастини;
- 34 розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun;
- мостоукладальний танк Beaver і запчастини;
- броньована інженерна машину Dachs;
- броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 і запчастини;
- чотири протимінні танки Wisent 1 і запчастини;
- два протимінні плуги;
- 400 світлодіодних ламп;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 540 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.
У планах Німеччини - три установки Himars.