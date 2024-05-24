​Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки Leopard, снаряди і розвіддрони

У планах Німеччини - три установки Himars.

Як ідеться на сайті німецького уряду, з останніх надходжень:

Колишні датські Leopard 1A5 на складах у Німеччині

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