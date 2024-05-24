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СБУ повідомила про нову підозру голові верхньої палати Федеральних Зборів РФ Валентині Матвієнко

Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України. Крім того, вона погодила ратифікацію угод щодо “приєднання” тимчасово окупованих частин 4 українських областей.

СБУ повідомила про нову підозру голові верхньої палати Федеральних Зборів РФ Валентині Матвієнко
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про нову підозру голові верхньої палати Федеральних Зборів РФ Валентині Матвієнко. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Спецслужба зазначає, що фігурантка входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ. Для цього Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо «приєднання» тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» Росії. 

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності фігурантки проти України.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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