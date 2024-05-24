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У Румунії затримали імовірного російського шпигуна

Затриманий фотографував об’єкти НАТО і передавав інформацію через російське посольство.

У Румунії затримали імовірного російського шпигуна
Посольство Росії в Бухаресті.
Фото: Digi24

У Румунії затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Його звинувачують у державній зраді.

Як пише Digi24, затриманий знімав і фотографував військові колони та ключові установи, а через російське посольство надсилав інформацію до Кремля.  

"23.05.2024 прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму винесли рішення про затримання обвинуваченого (громадянина Румунії), підозрюваного у вчиненні злочину державної зради", – зазначено у повідомленні.

Починаючи з 2022 року чоловік спостерігав за деякими військовими об’єктами Румунії та НАТО, розташованими поблизу міста Тулча. Він збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку, фіксував рух особового складу в прикордонній зоні з Україною. Потім дані переправляв дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті. 

"За результатами обшуків вдома було виявлено та вилучено декілька речових доказів", – повідомили в Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму. 

Суд ухвалив рішення щодо арешту чоловіка на 30 днів.

  • У Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ. Йому оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".
  • У травні в Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Один із затриманих - таксист Сергій Сидоров, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.
  • У німецькому місті Байрот арештували двох ймовірних російських шпигунів. Їх звинуватили в підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин.
  • В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ.
  • А голова бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що за пів року з країни депортували кілька десятків російських шпигунів.
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