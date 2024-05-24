У Румунії затримали імовірного російського шпигуна

Затриманий фотографував об’єкти НАТО і передавав інформацію через російське посольство.

У Румунії затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Його звинувачують у державній зраді.

Як пише Digi24, затриманий знімав і фотографував військові колони та ключові установи, а через російське посольство надсилав інформацію до Кремля.

"23.05.2024 прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму винесли рішення про затримання обвинуваченого (громадянина Румунії), підозрюваного у вчиненні злочину державної зради", – зазначено у повідомленні.

Починаючи з 2022 року чоловік спостерігав за деякими військовими об’єктами Румунії та НАТО, розташованими поблизу міста Тулча. Він збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку, фіксував рух особового складу в прикордонній зоні з Україною. Потім дані переправляв дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті.

"За результатами обшуків вдома було виявлено та вилучено декілька речових доказів", – повідомили в Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму.

Суд ухвалив рішення щодо арешту чоловіка на 30 днів.