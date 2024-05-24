На Донеччині затримали місцевого зрадника, що шпигував за підрозділами ЗСУ

У Донецькій області затримали російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що воюють у найгарячіших точках фронту.

Про це повідомили у СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту", – зазначили у спецслужбі.

Зрадник намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння.

"Втім, Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта", – повідомили в СБУ.

Пункти базування українських військ вчасно убезпечили, а потім затримали ворожого поплічника у його власному помешканні. Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

За даними слідства, ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в РФ.

Нещодавно у Донецькій області затримали ворожого інформатора, який передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Зрадник намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку.Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж."Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", – зазнанчили у СБУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.